Objetivo do Dia D é aumentar a cobertura vacinal contra a gripe, contribuindo para a redução do agravamento de casosDivulgação / Prefeitura

Publicado 12/04/2024 18:28

Sábado (13/04) acontecerá o Dia D de mobilização nacional para a Campanha de Vacinação Contra a Gripe. A Prefeitura de Paracambi publicou os horários de atendimento em cada unidade de saúde. A vacinação estará disponível apenas para o grupo prioritário. É necessário levar a caderneta de vacinação, CPF e um documento com foto.

Poderão se vacinar crianças de 6 meses a 5 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente (a partir dos 12 anos), pessoas em situação de rua, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionário do sistema de privação de liberdade, pessoas com comorbidades, professores, forças armadas e forças de segurança e salvamento.

O objetivo do Dia D é aumentar a cobertura vacinal contra a gripe, contribuindo para a redução do agravamento de casos, internações e óbitos pela infecção pelo vírus influenza.