Atualmente a rota alternativa à RJ-127, interditada desde fevereiro, é a Serra de Miguel Pereira ou Serra das Araras - Divulgação / DER

Publicado 05/04/2024 16:46

Interditada após os deslizamentos durante as fortes chuvas de fevereiro, a RJ-127 passará por obras emergenciais para a liberação da rodovia. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) finaliza um estudo técnico para execução das obras na estrada, que liga Paracambi a Vassouras. As intervenções incluem contenção de encostas, drenagem e reconstrução do pavimento. O projeto prevê a construção de um viaduto de 150 metros de extensão para substituir o trecho da rodovia que foi totalmente destruído pelas fortes chuvas.

Por determinação do secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, o DER tem mantido contato permanente com as prefeituras e representantes de associações de moradores e comerciantes da região para mantê-los atualizados sobre as medidas adotadas. O presidente do DER, Pedro Ramos, alertou para os riscos da passagem de veículos não autorizados pelos trechos destruídos pelas chuvas. “Estamos empenhados em agilizar as obras na RJ-127. Entendemos que o mais importante é oferecer uma via segura e de qualidade para todos”, ressalta.

As equipes trabalham desde o dia 22 de fevereiro na limpeza da rodovia, com o uso de maquinários, como retroescavadeiras e escaveiras na remoção das barreiras que tomaram a pista no trecho de Paracambi e Mendes. A rodovia foi sinalizada, incluindo a Serra de Paracambi, com instalação de placas e painéis de mensagens variáveis, informando a interdição e rotas alternativas e alertando para os riscos de trafegar pelo local.

Para minimizar o transtorno dos motoristas, o DER-RJ realiza obras de reconstrução em uma via desativada em Paulo de Frontin, conhecida como Estrada Imperial. Atualmente, a rota alternativa à RJ-127 é a Serra de Miguel Pereira ou Serra das Araras.