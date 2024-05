Roupa Nova promete levar seus grandes sucessos que atravessaram gerações - Divulgação

Publicado 10/05/2024 20:02

A tradicional Feira Cultural do município de Paracambi começa nesta sexta-feira (10/05).O evento, que já consta no calendário de eventos da cidade, será realizado pela primeira vez no Espaço Lanari, na Estrada do Cabral, 10604, Vale da Conquista. A festa, que acontece até domingo (12/05) , terá atrações como o grupo Roupa Nova, Ney Diniz e Banda, Cia. Municipal de Teatro, Escola de Música Villa-Lobos e outros artistas locais.



Roupa Nova se apresenta no domingo do Dia das Mães, e promete levar seus sucessos, como “Meu Universo É Você”, “Volta Pra Mim”, “Dona”, “Linda Demais”, “Coração Pirata”, “Sapato Velho”, “Whisky a Go Go”, entre outros.



A programação do Polo das Artes começa a partir das 18h. Já os shows no palco principal serão a partir das 21h. Confira:



Dia 10 (sexta)



Polos das Artes: Rafael Adelino Acústico, Escola de Dança Canto do Curió, Escola Municipal de Teatro, Escola de Música Villa-Lobos.

Palco Principal: Ney Diniz e Banda, Bruninho e Banda, Fabiano Gordinho, Roda de Samba do PH, Cia Municipal de Ballet Canto do Curió, Cia Municipal de Teatro, Show Musical de Villa Lobos, além de DJ Geléia nos intervalos.



Dia 11 (sábado)



Polos das Artes: Lobo Acústico, Escola de Dança Canto do Curió, Escola Municipal de Teatro, Escola de Música Villa-Lobos.



Palco Principal: João Arruda e Banda, Thiago Lambertiny, Pedrinho do Acordeon, Banda Silvertape, Wallace Reis, Cia Municipal de Ballet Canto do Curió, Cia Municipal de Teatro, Show Musical de Villa Lobos, além de DJ VH nos intervalos.



Dia 12 (domingo)



Polos das Artes: Deise Dantas Acústico, Escola de Dança Canto do Curió, Escola Municipal de Teatro, Escola de Música Villa-Lobos.



Palco Principal: Cantor Miranda e Banda, D3 Rock Bend, Roupa Nova, além de DJ Junior Ribeiro nos intervalos.