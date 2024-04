Oficina de Prognóstico foi uma das etapas para elaboração do Programa no município - Divulgação Redes sociais

Publicado 30/04/2024 16:36

Os moradores de Paracambi poderão participar, no dia 9 de maio, de audiência pública do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), um guia de diretrizes e desejos construídos coletivamente que vai ser usado como base para a construção de toda política e atividades municipais de educação ambiental. O encontro acontecerá a partir das 9h, no Auditório do IFRJ, na Rua Sebastião Lacerda, s/nº, Fábrica.

A participação da sociedade civil na apresentação do Programa Municipal de Educação Ambiental de Paracambi é de fundamental importância para a formação de políticas públicas para a área.

A audiência pública será promovida pela Prefeitura de Paracambi, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Guandu, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) e a Myr Projetos Sustentáveis.