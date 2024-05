O polo do Cederj em Paracambi funciona em um prédio histórico também conhecido como Fábrica do Conhecimento - Divulgação

O polo do Cederj em Paracambi funciona em um prédio histórico também conhecido como Fábrica do ConhecimentoDivulgação

Publicado 17/05/2024 18:35

Estão abertas, até 26 de maio, as inscrições para o Vestibular Cederj 2024.2. O concurso oferece cursos de graduação na modalidade de educação semipresencial nos polos regionais do Cederj, administrados pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. No polo de Paracambi serão 363 vagas. Todas as informações estão disponíveis em www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-2/ A taxa de inscrição é no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e deverá ser paga até 27 de maio de 2024. O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).Os aprovados no Vestibular Cederj 2024.2 serão estudantes de uma das sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro): Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).O Polo Paracambi funciona em um imóvel histórico onde funcionava a antiga fábrica de tecidos Companhia Brasil Industrial, cuja construção é datada do início de 1870, em uma área que foi adaptada para receber os cursos e os laboratórios. No Vestibular Cederj 2024.2 estão sendo oferecidos os seguintes cursos:Curso da UENFLicenciatura em Química - 35 vagasCursos da UERJLicenciatura em Ciências Biológicas - 40 vagasLicenciatura em Pedagogia - 35 vagasLicenciatura em Geografia - 30 vagasCursos da UFFLicenciatura em Matemática - 38 vagasAdministração Pública - 25 vagasLicenciatura em Letras - 50 vagasEngenharia da Produção - 40 vagasCursos da UFRJLicenciatura em Física - 20 vagasCiências Contábeis - 50 vagas