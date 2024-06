A partir de julho as detonações na Serra das Araras serão diárias - Divulgação / CCR SP

A partir de julho as detonações na Serra das Araras serão diáriasDivulgação / CCR SP

Publicado 13/06/2024 20:32

A CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da Via Dutra, trecho da BR-116 que liga Rio de Janeiro a São Paulo, informou que foi necessário alterar para terça-feira (18/06) a segunda detonação de rocha necessária para a construção das novas pistas de subida e de descida da Serra das Araras, entre Piraí e Paracambi. A detonação estava marcada para ocorrer nesta quinta-feira (13/06). A alteração acontece para uma melhor análise técnica e do volume do material rochoso que será detonado pela concessionária. O volume rochoso que será desmontado nesse evento será de aproximadamente 1.000m³.

A concessionária já havia informado que as datas para as detonações estariam sujeitas a alterações a depender das condições climáticas, e que o calendário das próximas semanas de junho seria divulgado posteriormente.

A partir do mês de julho as detonações serão diárias. O fechamento da pista de subida da serra ocorrerá de segunda a quinta-feira, por até duas horas a partir das 11h30, e o fechamento da pista de descida, nos mesmos dias das 12h15 às 12h45, durante os próximos 28 meses.

Toda a operação está sendo alinhada entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a concessionária CCR RioSP, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as prefeituras das cidades limítrofes e demais órgãos competentes.

Informações poderão ser obtidas por meio dos canais oficiais da ANTT e da CCR RioSP, painéis eletrônicos de mensagens dispostos ao longo da rodovia e materiais informativos distribuídos pelas equipes de Atendimento.

Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas no telefone da Ouvidoria da ANTT, 166, ou pelos contatos da CCR RioSP: 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site.