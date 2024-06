A pista de subida da serra - sentido São Paulo - será interditada às 11h30 e a de descida - sentido Rio de Janeiro - será fechada entre 12h15 e 12h45 - Divulgação / CCR RioSP

Os motoristas que precisam utilizar a Serra das Araras precisam estar atentos. Na quarta-feira (05/06) será realizada, em Paracambi (RJ), a primeira detonação de rocha necessária para a construção das novas pistas da via. De acordo com a CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da Via Dutra, trecho da BR-116 que liga Rio de Janeiro a São Paulo, o volume rochoso que será detonado é de aproximadamente 500 m³.



A pista de subida da serra - sentido São Paulo - será interditada no dia 5, às 11h30, e permanecerá bloqueada por até duas horas. O fechamento será realizado no quilômetro 230,500. E, para garantir a segurança viária e a pedido da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista de descida - sentido Rio de Janeiro - será fechada entre 12h15 e 12h45.



A data está sujeita a alterações a depender das condições climáticas. Esta será a única detonação da semana. O calendário de detonações das próximas três semanas será divulgado posteriormente.



Em julho detonações serão diárias (segunda a quinta-feira)



A partir do mês de julho, o fechamento da pista de subida da serra ocorrerá de segunda a quinta-feira, por até duas horas a partir das 11h30, e o fechamento da pista de descida, nos mesmos dias das 12h15 às 12h45, durante os próximos 28 meses.



Toda a operação foi previamente alinhada entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a concessionária CCR RioSP, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as prefeituras das cidades limítrofes e demais órgãos competentes.



Operação da rodovia



As execuções das ações serão divulgadas previamente durante todo o período de obras. Informações poderão ser obtidas por meio dos canais oficiais da ANTT e da CCR RioSP, painéis eletrônicos de mensagens dispostos ao longo da rodovia e materiais informativos distribuídos pelas equipes de Atendimento. Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas no telefone da Ouvidoria da ANTT, 166, ou pelos contatos da CCR RioSP: 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site.

A ANTT reforça a orientação para que os moradores, comerciantes da região e motoristas programem suas viagens e evitem trafegar na região durante o período de fechamento da rodovia. Reforça ainda a importância de se respeitar a sinalização implantada no local e destaca que painéis de mensagens – fixo e móvel – informarão o tempo para liberação da pista.



A obra



O atual trecho da Serra das Araras foi projetado em 1940 e hoje cerca de 390 mil veículos circulam pelos dois sentidos mensalmente, dos quais 36% deles são veículos de carga.



A obra de duplicação consta no novo contrato de concessão assinado pela CCR RioSP em 2022. As obras têm como objetivo melhorar o fluxo na principal ligação entre Rio e São Paulo e reduzir o número de acidentes. As pistas contarão com quatro faixas por sentido, acostamento e uma faixa de segurança, proporcionando mais conforto e fluidez ao trânsito, reduzindo em até 50% o tempo de percurso no trecho.



De acordo com a concessionária, as obras devem durar 52 meses e contarão com mais de 30 canteiros simultâneos, o que vai gerar 5 mil empregos diretos e indiretos. A maior parte da mão de obra será absorvida dos municípios de Piraí (RJ) e Paracambi (RJ). A previsão da concessionária é de entregar a nova pista de subida em 2028. Já a pista de descida deverá ser concluída em 2029.