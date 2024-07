Para uma CPI ser instalada na Câmara de Paracambi bastam três assinaturas (um terço do total) - Divulgação

Publicado 12/07/2024 00:13

Quatro dos nove vereadores de Paracambi, incluindo o líder do governo na Câmara, assinaram pedido de abertura de CPI para apurar irregularidades na contratação de eventos pela Secretaria de Cultura da cidade. Na recente festa de São Pedro e São Paulo, padroeiro da cidade, ocorrida nos dias 28, 29 e 30 de junho, por exemplo, houve empenho para pagamento de 30 barracas quando, na verdade, só foram instaladas seis; sem falar em 300 alambrados que não foram avistados no evento.

Até o padre titular da igreja matriz ficou horrorizado com o que viu e se dispôs a falar, segundo o vereador Dário Braga (PSD), autor do pedido de CPI. Para uma CPI ser instalada na Câmara de Paracambi bastam três assinaturas (um terço do total). Além de Dário, assinaram o pedido os vereadores Kaku (PT), João Vitor (PP) e o líder do governo Juninho Dolavalle (PL).

Na segunda-feira (08/07) Dário Braga foi à Barra do Piraí levando fotos e documentos sobre o assunto ao Ministério Público de Interesses Difusos da 1ª Tutela Coletiva. Ele pediu que o material fosse anexado a uma outra denúncia, de fevereiro, sobre a contratação do Carnaval da cidade. Na ocasião, a empresa contratada para faze o Carnaval foi a RB Serviços Locações e Comércio, que pertence a Rodrigo Barbieri, até 28 de fevereiro de 2023 ocupava o cargo de secretário de Cultura e Turismo.

No caso da festa do padroeiro da cidade, a RB Serviços e Locações estava mais uma vez presente: os toldos das barracas da festa tinham as iniciais da empresa impressas nas lonas. Ela foi subcontratada pela Renato Morgado Produções LTDA, de Nova Friburgo, através de uma adesão de Ata de Registro de Preços de Queimados. A Renato Morgado Produções também foi a responsável pela Feira Cultural de Paracambi, realizada em maio. Lá, mais uma vez, as tendas do evento também tinham as iniciais da onipresente RB Serviços e Locações. ‘É um verdadeiro escândalo o que está acontecendo nesta cidade. “, afirma o vereador.