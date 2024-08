Prefeitura prorrogou prazo para pagamento do imposto - Divulgação

Prefeitura prorrogou prazo para pagamento do impostoDivulgação

Publicado 14/08/2024 00:22

Os moradores de Paracambi terão até a próxima quinta-feira (15/08) para efetuar o pagamento da cota única do IPTU 2024 com 5% de desconto. O prazo também é para pagamento da 1ª parcela para quem quer optar pelo parcelamento do imposto. O prazo foi prorrogado pela Prefeitura por meio do Decreto Nº 5.832/2024.