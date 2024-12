Andrezinho Ceciliano fez os anúncios em suas redes sociais - Divulgação

Publicado 12/12/2024 00:46

O prefeito eleito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano, anunciou nesta quarta-feira (11/12) em suas redes sociais, os nomes de mais quatro secretários municipais que irão compor o seu governo na cidade. Na última semana ele já havia anunciado os primeiros. Com os anúncios desta semana já foram revelados 11 secretários.



Edson Peçanha, conhecido como Edinho, ocupará a secretaria municipal de Obras. Edinho já havia ocupado o cargo nos dois governos de André Ceciliano, pai de Andrezinho, que governou a cidade de 2001 a 2008.



O segundo anunciado foi Dário Braga, que vai ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Empresário do ramo farmacêutico, Dário é vereador em seu segundo mandato e foi presidente da Câmara. De acordo com Andrezinho, Dário terá como uma das missões recuperar o condomínio industrial.



A cultura terá como secretário Nelson Freitas, produtor cultural, gestor público e ex-secretário de Cultura de Nova Iguaçu. Nelson também foi presidente da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro) e diretor de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no período em que André Ceciliano presidiu a Casa. Nelson terá como superintendente Paulo Henrique Tybil, comerciante e produtor cultural em Paracambi.



A Secretaria Municipal de Educação terá no comando Roberta Fornasier, professora da rede municipal com vasta experiência em ensino e gestão educacional. Roberta trabalhou durante a gestão de André Ceciliano participando das decisões e ações para a Educação na cidade.



Já o secretário municipal de Governo será Erivelton Dias. Ex-candidato à Prefeitura de Paracambi em 2020 e coordenador da campanha de Andrezinho, Erivelton assume a secretaria com a expertise adquirida em funções na Câmara dos Deputados, Senado Federal e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



A Secretaria de Comunicação e Juventude terá no comando Jean Henrique Fernandes, mais conhecido como Jeanzinho, militante do movimento estudantil e atual assessor de Andrezinho na Alerj.



Para chefiar o gabinete do prefeito será nomeado Iuri Bertolot, atual chefe de gabinete de Andrezinho na Alerj. Formado em biologia, Bertolot trabalhou na Comissão de Meio Ambiente da Alerj no período da presidência de André Ceciliano e integrou a coordenação geral da campanha de Andrezinho para prefeito.

O arquiteto e urbanista Cesar Mariano será o secretário Municipal de Planejamento. Mariano já foi secretário de Obras e Serviços Públicos de Nova Iguaçu, chefe de gabinete do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), subsecretário de Urbanização do Governo do Estado, entre outras funções.



Na Secretaria Municipal de Transportes estará à frente Carlos Alberto Callegaris Neves, mais conhecido como Kaku. Ex-vereador e gestor administrativo, Kaku terá como missão reestruturar as políticas de mobilidade urbana e melhorar a infraestrutura de transporte no município.



O ex-vereador Reinaldo Basílio, será o secretário municipal de Esportes. Além de atuar na Câmara por dois mandatos, Basílio foi subsecretário municipal da Terceira Idade e coordenou o programa Limpa Rio, do Instituto Estadual do Ambiente.



Andrezinho Ceciliano anunciou mais uma mulher em seu secretariado. Débora de Paula, conhecida como Deby Musa, irá comandar a Secretaria Municipal da Mulher. Professora de Educação Física e ex-atleta, Deby é comunicadora social e militante em defesa das causas populares.



Nas redes sociais de Andrezinho deverão ser anunciados os demais secretários.