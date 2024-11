DER-RJ informou que não há previsão para liberação da pista - Divulgação / DER-RJ

Publicado 16/11/2024 21:17

O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou nesta sexta-feira (16/11) que a RJ-127, na altura de Paracambi, foi interditada devido à possibilidade de deslizamentos que podem ser causados pelas chuvas dos últimos dias.

O governador Cláudio Castro comentou o ocorrido em suas redes sociais. “Estamos atentos às chuvas em todo o estado. Por segurança, a Serra de Paracambi (RJ-127) foi interditada. Apesar de o deslizamento de terra ter sido pequeno, essa medida é essencial para proteger quem passa pela região. Desde cedo, equipes do DER já estão no local, trabalhando na limpeza e avaliando as condições para liberação das pistas. Nossas equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão de prontidão, à disposição dos municípios para garantir a segurança da nossa população e agir rapidamente onde for necessário”, disse.

O Departamento de Estrada e Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) informou que não há previsão para liberação dos dois sentidos da pista.