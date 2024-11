O Cartão Recomeçar é destinado a famílias atingidas por temporais no início do ano - Divulgação

O Cartão Recomeçar é destinado a famílias atingidas por temporais no início do anoDivulgação

Publicado 31/10/2024 21:49

A entrega do 4º lote do Cartão Recomeçar em Paracambi está acontecendo conforme as letras iniciais dos nomes. Nesta sexta-feira (01/11) será realizado o segundo dia de entrega destinado aos beneficiários com as letras L a Z. O benefício do Governo do Estado do Rio de Janeiro é destinado a famílias atingidas por temporais no início do ano. A entrega acontecerá das 9h às 16h na Secretaria de Assistência Social, na avenida João Goulart, 99, Centro.

Para conferir os nomes os contemplados deverão verificar as páginas 59 e 60 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOE RJ) pelo Link . Todos os beneficiários devem levar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

Para que o Estado forneça o Cartão Recomeçar o município precisa decretar calamidade pública ou emergência nível II ou III. A família deve estar inscrita no Cadastro Único e ter renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos à época do ocorrido, além da comprovação de que o imóvel foi atingido e/ou os móveis danificados.

O benefício, oferecido por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tem o valor de R$ 3 mil e auxilia a população em vulnerabilidade a superar os prejuízos das chuvas. Pago em parcela única, como cartão de débito, pode ser usado para compra de material de construção, eletrodomésticos da linha branca e móveis.