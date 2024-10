Andrezinho foi ao local de votação acompanhado da namorada, Laís Ohana de Mattos - Divulgação

Publicado 06/10/2024 15:54

O candidato à prefeitura de Paracambi Andrezinho Ceciliano (PT) votou no Colégio Estadual Presidente Rodrigues Alves, no centro da cidade, às 8h15 deste domingo (6). Acompanhado da namorada, Laís Ohana de Mattos, Andrezinho disse estar tranquilo e espera que este domingo seja um dia calmo e que a democracia seja celebrada.

Após sair do local de votação, o candidato afirmou que vai à igreja "pedir a Papai do Céu para abençoá-lo” e que acompanhará a apuração dos votos ao lado da família.

Atualmente, Andrezinho Ceciliano é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Ele foi eleito pela primeira vez em 2022, com quase 54.851 mil votos. Andrezinho é filho do ex-prefeito André Ceciliano (PT), que governou a cidade durante os anos de 2001 a 2008. André Ceciliano também foi deputado estadual por quatro mandatos e presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) entre os anos de 2017 a 2023.