As vagas são para Bibliotecário, Pedagogo, Professor de diversas disciplinas, entre outrosDivulgação / Prefeitura de Paracambi

Publicado 19/09/2024 01:31

A Prefeitura de Paracambi tornou público nesta quarta-feira (18/09) o Concurso Público nº 01/2024, destinado ao preenchimento de cargos efetivos na área de educação e psicopedagogia. As vagas são para Bibliotecário, Pedagogo, Professor de diversas disciplinas, entre outros. As inscrições podem ser realizadas de 23 de setembro a 23 de outubro de 2024, exclusivamente pelo site do IBAM

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de formação em magistério de nível médio e também de nível superior. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras. O vencimento base para todos os cargos é de R$ 2.556,10.

A taxa de inscrição é de R$106 para professor B e R$116 para os demais cargos. O pagamento poderá ser feito até 24 de outubro. Isenção da taxa para membros de famílias de baixa renda inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico). Pedidos de isenção de 23 a 25 de setembro mediante envio da documentação comprobatória.

As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro de 2024. Confira o edital completo e mais informações no site oficial da Prefeitura e no site do IBAM.