A detonação de rochas está sendo necessária para a construção das novas pistas da Serra das Araras - Divulgação / CCR RioSP

Publicado 05/09/2024 00:13

Atenção motoristas que utilizam a Serra das Araras. A partir da segunda semana de setembro, mais precisamente nos dias 10, 11 e 12, respectivamente terça, quarta e quinta-feira, as detonações de rochas na pista de subida (sentido São Paulo) passam a acontecer das 14h às 16h. A alteração do horário das atividades foi informada na terça-feira (03/09) pela empresa CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da Via Dutra, trecho da BR-116 que liga Rio de Janeiro a São Paulo.

De acordo com a concessionária, a mudança no horário atende a um pedido da Prefeitura de Piraí que estava com dificuldade de conciliar os horários de aula dos alunos da rede municipal com o atual horário das detonações – das 11h30 às 13h30.

Outra novidade é que a partir da semana do dia 16 de setembro as detonações passarão a ser diárias - de segunda a quinta-feira -, sempre no novo horário - das 14h às 16h. Isso porque o número de frentes de detonações subirá para três, podendo chegar a quatro no pico do mês. “Hoje, estamos atuando em duas frentes. A partir do dia 16 as frentes aumentam para três podendo chegar a quatro. A obra está avançando dentro do cronograma previsto”, explica Denysson Canesso, Gerente Executivo de Engenharia de Obras da CCR RioSP.

Com isso, nos dias 16, 17, 18 e 19 de setembro, respectivamente, segunda, terça, quarta e quinta-feira serão realizadas detonações de rochas. A interdição da pista sentido São Paulo, subida da Serra das Araras, permanece no km 226. Importante reforçar que o tráfego na pista sentido Rio de Janeiro (descida da Serra das Araras) não sofrerá qualquer alteração para o motorista.

A concessionária reforça a importância de se respeitar a sinalização implantada no local e respeitar o limite de velocidade. Destaca também que painéis de mensagens – fixo e móvel – informarão o tempo para liberação da pista. Toda a operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes. A detonação de rochas é uma das etapas de construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras.

A detonação de rochas está sendo necessária para a construção das novas pistas da Serra das Araras. A obra de duplicação consta no novo contrato de concessão assinado pela CCR RioSP em 2022. As obras têm como objetivo melhorar o fluxo na principal ligação entre Rio e São Paulo e reduzir o número de acidentes. As pistas contarão com quatro faixas por sentido, acostamento e uma faixa de segurança, proporcionando mais conforto e fluidez ao trânsito, reduzindo em até 50% o tempo de percurso no trecho. A obra tem previsão de duração de 52 meses, com mais de 30 canteiros simultâneos e geração de 5 mil empregos diretos e indiretos, a maior parte da mão de obra dos municípios de Piraí e Paracambi. A previsão de entrega da nova pista de subida é em 2028, e a de descida em 2029.

Durante todo o período de obra, a Concessionária informará previamente sobre a execução das ações, por meio de seus canais oficiais, painéis eletrônicos de mensagens dispostos ao longo da rodovia e materiais informativos distribuídos pelas equipes de Atendimento. Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas no telefone 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br.