Andrezinho Ceciliano é deputado estadual e filho do ex-presidente da Alerj, André Ceciliano, e tem como missão continuar o legado do pai, que governou Paracambi entre 2001 e 2008Divulgação

Publicado 20/09/2024 12:00

O jornal O Dia está fazendo entrevistas com os candidatos a prefeito, para que o eleitor tenha a oportunidade de conhecer os projetos para cada área. Nesta sexta-feira (20/09) vamos conversar com Andrezinho Ceciliano.



Nascido e criado em Paracambi, Andrezinho convive com a boa política desde criança. Filho da médica Ludimilla Ramalho e do ex-presidente da Alerj, André Ceciliano, Andrezinho tem como missão continuar o legado do pai, que governou Paracambi entre 2001 e 2008.



Andrezinho Ceciliano foi eleito deputado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) em 2022 com 54.851 votos. Em 18 meses como deputado estadual, aprovou 30 leis de sua autoria ou em coautoria; apresentou 166 Projetos de Lei e destinou R$ 2,7 milhões em emendas parlamentares, dos quais 80% foram para Paracambi.



1 - Vamos começar falando de Educação. As unidades educacionais dos municípios da Baixada Fluminense ficaram abaixo da meta determinada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2023. O índice, que varia de zero a 10, é uma importante referência para a elaboração e execução de políticas públicas ligadas à qualidade da educação. Paracambi teve um desempenho de 4,9. Quais são os seus planos para esta área?

Embora a nota do IDEB das escolas de Paracambi tenha ficado, comparativamente, acima da média das cidades da Baixada Fluminense, ainda estamos, de fato, longe do ideal.

Por isso, meu plano é priorizar investimentos em capacitação de professores, ampliar o acesso a tecnologias educacionais e oferecer suporte pedagógico adequado aos alunos. Quem viveu o período que nosso líder André Ceciliano como prefeito (2001-2008) sabe o quanto foi feito na Educação básica, na época. Quando ele assumiu o governo, em 2001, havia 320 alunos, ou 12% do total de estudantes naquela ocasião, analfabetos funcionais: isto é, crianças e jovens incapazes de ler, escrever e interpretar um texto. Um grande esforço foi feito para resolver o problema, com aulas de reforço e capacitação dos professores.

Se, hoje, colhemos frutos positivos, isso se deve a sementes plantadas lá atrás. Educação é assim. A gente planta hoje para colher os frutos em uma geração. A Fábrica do Conhecimento, criada naquela época, símbolo maior da nossa cidade, é a prova do quanto a Educação é transformadora.



2 - Outro ponto importante é a Educação Infantil. Segundo dados do IBGE de 2023, em relação ao percentual de atendimento em creches da população de 0 a 3 anos, Paracambi apresentou um índice de 26,98%, abaixo da taxa mais recente do Brasil de 37,76%. Quais são seus projetos para melhorar este quadro?

Sim, o atendimento em creches e pré-escolas para crianças de zero a três anos está bem abaixo da média nacional em Paracambi. E o pior é saber que, há 20 anos, nós havíamos conseguido universalizar a Educação Infantil na nossa cidade, no governo André Ceciliano. O acesso à pré-escola é importante não só para as mães, que podem trabalhar sabendo que os filhos estão em boas mãos, mas também para as crianças, pois há estudos mostrando que quanto mais cedo elas receberem os corretos estímulos cognitivos, através de brincadeiras e jogos, maior será a sua capacidade de aprendizado no futuro. Para reverter esse quadro, vamos não só ampliar a rede de creches, buscando parcerias com o governo federal e estadual para construção de novas unidades, além de parcerias público-privadas. Nós vamos também implementar programas de formação continuada para profissionais da educação infantil, garantindo que as crianças recebam uma educação de qualidade desde os primeiros anos e meses de vida.



3 - Um dado do Mapa da Desigualdade. A Região Metropolitana do Rio está perdendo habitantes, na contramão do crescimento populacional do estado. Segundo o Censo 2022, Paracambi foi um dos municípios onde a população mais diminuiu, perdendo 12,2% em comparação a 2021. Como você analisa este dado? A perda população de Paracambi é preocupante e reflete a falta de oportunidades no município. Nossa gestão vai focar na criação de empregos e na melhoria da qualidade de vida, para reter nossos jovens e atrair novos moradores.

Um dos caminhos para isso passa pela Fábrica do Conhecimento, que tem o potencial de transformar Paracambi numa cidade universitária. É possível ter ali também uma incubadora de startups na área de tecnologia – e para isso precisaremos resolver outro problema da nossa cidade que é o sinal de Internet.

Nosso Distrito Industrial, por exemplo, só tem hoje seis empresas, mas tem potencial para muito mais. Isso significa geração de emprego, renda e retenção de talentos na nossa cidade. É preciso olhar o futuro com a perspectiva da juventude que eu, de certa forma, também represento.



4 - Moradores de Paracambi destacam que um dos principais problemas do município é com o abastecimento de água. De acordo com dados do Instituto de Água e Saneamento, baseados no IBGE 2022, o percentual de habitantes sem água no município é de 57,39%, ou seja 23.747 habitantes. Nos fale sobre os projetos que você tem para minimizar este problema.

A privatização do serviço de água e esgoto em nossa cidade não melhorou em nada a vida das pessoas. Pelo contrário, elas só passaram a pagar muito mais caro por um serviço bastante ruim. Por isso, já avisei que vou cassar a concessão da Rio+, que aqui deveria se chamar Rio menos.

Com 57,39% da população de Paracambi sem acesso adequado à água, é crucial expandir o sistema de abastecimento, implementar sistemas de captação e armazenamento de água da chuva, além de desassorear rios e canais para evitar o desperdício de água e inundações, que também contribuem para a falta de abastecimento.

5 - A falta de acesso à cultura e lazer também foi um dos principais problemas apontados pelos moradores de Paracambi. Dos 22 municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 10 não possuem o CPF da Cultura, como são conhecidos os Conselho, Plano e Fundos Municipais de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura tem o objetivo de fortalecer as políticas públicas de cultura por meio de uma gestão compartilhada entre estados, municípios e a sociedade civil. Para que o sistema funcione é importante que estados e municípios tenham os seus sistemas regulamentados, assim como os seus três componentes, Conselho, Plano e Fundo. Paracambi não possui nenhum dos três componentes, segundo dados do Mapa da Desigualdade. Quais são os seus projetos para as áreas de cultura e lazer?

A ausência do CPF da Cultura em Paracambi precisa ser resolvida. Vamos regulamentar e implementar o Conselho, o Plano e o Fundo Municipal de Cultura, criando mecanismos de fomento à produção cultural e ao lazer. Pretendemos criar e revitalizar espaços públicos e investir na criação de centros culturais e esportivos, fortalecendo as atividades culturais e artísticas da cidade.



6 - Paracambi foi um dos municípios fortemente atingidos com as chuvas do início deste ano. Segundo dados do Instituto de Água e Saneamento, em Paracambi 45,9%, ou seja, 7.023 domicílios estão sujeitos a inundações no município. Fale um pouco de seus projetos para minimizar este problema.

As inundações em Paracambi este ano causaram grandes prejuízos para a população porque a prefeitura não fez o seu dever de casa. É crucial manter rios e canais desassoreados através do projeto Limpa Rio, ter um sistema de coleta de lixo eficiente e investir em sistemas de drenagem de qualidade. Basta dar um passeio pela cidade para ver quanto lixo temos espalhado, coisa que não acontecia antigamente.

A gestão preventiva e a adaptação da cidade às mudanças climáticas serão prioridades no meu governo, que vai inovar implementando o conceito de "cidade-esponja", quando a cidade é planejada de forma inteligente de modo a prevenir inundações.

7 - A necessidade de impulsionar o desenvolvimento econômico e turístico, e a economia criativa, também foi apontada como essencial pelos moradores. Quais são os seus projetos para atrair mais investidores e empresas para a cidade e melhorar a geração de emprego e renda na cidade?



Para atrair investidores e gerar empregos, vamos potencializar o Distrito Industrial de Paracambi, oferecendo infraestrutura e incentivos fiscais para empresas que queiram se instalar aqui. E fazer da Fábrica do Conhecimento um polo de atração de empresas de tecnologia. Também iremos estimular o turismo local, aproveitando os recursos naturais da região para criar um roteiro turístico sustentável, incluindo atividades esportivas, com um calendário anual de atividades.

Além disso, vamos investir na economia criativa, apoiando pequenos empreendedores e produtores culturais. Tudo isso movimenta a economia local, além de deixar a cidade mais alegre e viva.



8 - E quais são os seus projetos para a área da Saúde e demais áreas que queira acrescentar



A Saúde é sem dúvida a pior área hoje na nossa cidade e a nossa prioridade será essa: contratar mais profissionais, reformar e equipar o hospital e os postos de saúde, melhor o acesso a consultas e exame, além de garantir medicamentos, reduzir a fila de atendimento.

Considero que não é possível, em pleno século 21, ainda ter gente furando fila do SUS através de carteirada de vereador. Por isso, pretendo lançar um aplicativo onde será possível ao cidadão ter não apenas todo o seu histórico de saúde, marcar consulta, mas também visualizar o sistema como um todo, dando transparência nos atendimentos.

Também vamos focar na melhoria das condições de saneamento básico, urbanização e ações preventivas, como atividades físicas para a terceira idade. Tratam-se de ações essenciais para garantir a qualidade de vida e a saúde da população, prevenindo doenças.