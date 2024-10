Transporte Curió, gratuito em Paracambi, ganhará mais dois horários no dia das eleições - Divulgação

Publicado 03/10/2024 23:44

Para facilitar a locomoção dos moradores nas eleições municipais em Paracambi, os ônibus intramunicipal Curió, que são tarifa zero no município, ganharão dois ônibus extras da Secretaria de Educação, e mais horários nas linhas 06, 07 e 08. As demais linhas permanecerão circulando normalmente nos seus respectivos horários.

Confira os horários:

Linha 6 (Centro - Saudoso)

Curió: 6h40, 12h40, 16h40

Ônibus extra: 9h,14h

Linha 7 (Centro - Ponte Coberta)

Curió: 5h30, 12h10, 17h

Ônibus extra: 9h,14h

Linha 8 (Centro - São José)

Curió: 6h, 12h20, 17h20

Ônibus extra: 9h,14h20