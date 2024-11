O IFRJ Paracambi funciona na Fábrica do Conhecimento - Divulgação

Publicado 31/10/2024 19:57

Estão abertas as inscrições para vagas relativas à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, integrada ao Ensino Médio, oferecidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ) para o ano letivo de 2025. As oportunidades são para diversos campis. Em Paracambi são 216 vagas para os cursos de Eletrotécnica e Mecânica. O prazo de inscrição termina em 24 de novembro.

A coordenação, organização e operacionalização do processo seletivo cabe ao Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN). A inscrição será realizada por meio de preenchimento do Formulário disponibilizado na página: seleção IDECAN

As vagas são para o primeiro e segundo semestres. Em Paracambi para o curso de Eletrotécnica são 36 vagas para o primeiro semestre e 36 para o segundo, totalizando 72 vagas. Já para o curso de Mecânica são 72 vagas no primeiro semestre e mais 72 vagas no segundo, totalizando 144 vagas.

Somente poderá concorrer o candidato que tenha, no máximo, 17 (dezessete) anos até a data da matrícula, e que tenha concluído o Ensino Fundamental, com apresentação do comprovante de escolaridade. O processo seletivo se dará mediante a realização de prova, abrangendo conteúdos de disciplinas do Ensino Fundamental.

Do total de vagas, 50% serão oferecidas para a Ampla Concorrência e 50% para o Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas. Para concorrer às vagas destinadas para a Ampla Concorrência, o candidato deverá optar por esta modalidade ao efetuar a sua inscrição. Para concorrer às vagas destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas - Ações Afirmativas, o candidato deverá optar por um dos grupos constantes no Edital ao efetuar a sua inscrição.

Somente poderão concorrer, por meio do Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas, estudantes que tenham cursado e concluído com êxito todas as séries (1º ao 9º anos) do Ensino Fundamental em escolas públicas brasileiras das esferas federal, estadual ou municipal, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA); ou que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.