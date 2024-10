Andrezinho é filho do ex-prefeito André Ceciliano (PT) (2001-2008) - Divulgação

Andrezinho é filho do ex-prefeito André Ceciliano (PT) (2001-2008)Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:04

Andrezinho Ceciliano (PT) foi eleito prefeito de Paracambi, neste domingo (6), com 64,11% dos votos válidos. O candidato derrotou Aline Otília (PL), apoiada pela atual prefeita da cidade, Lucimar Ferreira, e Dienis Rocha (PMB).

Deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) eleito em 2022 com quase 55 mil votos, Andrezinho assumirá a Prefeitura de Paracambi pela primeira vez. Ele é filho do ex-prefeito André Ceciliano (PT) (2001-2008), que também foi deputado estadual por quatro mandatos e presidiu a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) (2017-2022).

Com 100% das urnas apuradas, Andrezinho somou 16.401 votos, derrotando Aline Otília, que teve 8.693 votos (33,98%), e Dienis Rocha, que teve o voto de 488 eleitores (1,91%).

Vereadores

Para a Câmara de Vereadores de Paracambi foram eleitos Alan Silva (PL), com 1.432 votos, Fernando Marconato (PV), com 1.411 votos, Rhavid Carvalho (PL), com 1.322 votos, Doutor Igor Diogo (PT), com 1.205 votos, Fernando Bozão (UNIÃO), com 1.191 votos, Chambarelli (UNIÃO), com 1.143 votos, Guilherme Leal (PV), com 1.129 votos, Cleiton Cabeça (MDB), com 937 votos e Welington Braga (REPUBLICANOS), com 609 votos.