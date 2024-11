Os selecionados deverão procurar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Divulgação

Publicado 28/11/2024 17:24

A Prefeitura de Paracambi divulgou os resultados finais dos editais suplementares da segunda fase da Lei Paulo Gustavo (Lei Federal nº 195/2022 - 003/2024 - Audiovisual e 004/2024 - Demais Categorias) e também o resultado final do edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB - Lei Federal nº 14.399/2022). Os interessados podem conferir no link do Diário Oficial