A conexão entre mobilidade e meio ambiente ficou evidente no mutirão de limpeza no Bosque Curió. - Foto/ Divulgação

A conexão entre mobilidade e meio ambiente ficou evidente no mutirão de limpeza no Bosque Curió.Foto/ Divulgação

Publicado 13/02/2025 13:15

O projeto Jovens Líderes pelo Clima, promovido pela ONG Onda Verde em parceria com a Transpetro e apoio da prefeitura de Paracambi, tem capacitado novos agentes de mudança, fortalecendo a participação juvenil na liderança ambiental.



Composto por 10 módulos temáticos, o curso aborda diferentes aspectos da sustentabilidade, proporcionando aos participantes conhecimento teórico e prático para desenvolver soluções ambientais na cidade. O primeiro módulo teve como tema a mobilidade sustentável e já trouxe impactos positivos.



Mobilidade Sustentável: pedalando rumo ao futuro



A evolução dos transportes e a importância dos meios sustentáveis foram os focos desse primeiro aprendizado. Os alunos compararam o impacto dos carros com a eficiência das bicicletas e desenvolveram mapas destacando as rotas mais eficientes para um plano cicloviário em Paracambi.



Além das aulas teóricas, os jovens participaram de uma aula de campo, pedalando pelas ruas da cidade para vivenciar os desafios da mobilidade ativa. A experiência proporcionou uma visão realista sobre as dificuldades e potencialidades de uma cidade mais acessível para ciclistas e pedestres.



A relação entre mobilidade e meio ambiente também foi reforçada em um mutirão de limpeza no Bosque Curió, conectando a discussão sobre transportes sustentáveis com a preservação ambiental.



Do aprendizado teórico à prática: jovens mapearam rotas cicloviárias e experimentaram a mobilidade ativa na cidade. Foto/ Divulgação

Participação da juventude é essencial



A professora Cristiene Ribeiro, que conduziu as atividades, ressaltou a importância da participação juvenil nesse debate, "a importância dos jovens de entenderem, participarem e engajarem nessa pauta é fundamental e imprescindível, porque se a gente não lutar hoje, não vai ter humanidade. A mobilidade sustentável é fundamental pra gente viver bem".



Com o avanço do programa, novos módulos serão explorados, aprofundando ainda mais o protagonismo juvenil na agenda climática de Paracambi. A cidade, aos poucos, começa a refletir as mudanças promovidas por essa nova geração de líderes ambientais. A professora Cristiene Ribeiro, que conduziu as atividades, ressaltou a importância da participação juvenil nesse debate, "a importância dos jovens de entenderem, participarem e engajarem nessa pauta é fundamental e imprescindível, porque se a gente não lutar hoje, não vai ter humanidade. A mobilidade sustentável é fundamental pra gente viver bem".Com o avanço do programa, novos módulos serão explorados, aprofundando ainda mais o protagonismo juvenil na agenda climática de Paracambi. A cidade, aos poucos, começa a refletir as mudanças promovidas por essa nova geração de líderes ambientais.