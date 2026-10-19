O atendimento é destinado a pessoas a partir de 4 anos de idade que necessitem desse acompanhamento terapêutico - Divulgação

O atendimento é destinado a pessoas a partir de 4 anos de idade que necessitem desse acompanhamento terapêuticoDivulgação

Publicado 19/10/2026 06:30

Mais de 120 pessoas são atendidas por um projeto de equoterapia implantado pela Prefeitura de Paracambi, na Baixada Fluminense. Iniciado em maio de 2026, o serviço oferece mais de 480 sessões individuais por mês e é destinado a pacientes a partir dos 4 anos que necessitam de acompanhamento terapêutico. Esta é a primeira vez que o município disponibiliza esse tipo de tratamento por meio da rede municipal de saúde.



A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e utiliza o cavalo como recurso terapêutico para estimular o desenvolvimento motor, emocional e social dos participantes. As atividades são adaptadas às necessidades de cada paciente, considerando suas particularidades e seu processo de desenvolvimento.

Atividades estimulam habilidades motoras e sociais



Durante as sessões, são trabalhadas habilidades como coordenação motora, interação social, controle emocional e respiração. O objetivo é contribuir para a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes, especialmente pessoas com necessidades específicas de desenvolvimento.



O tratamento é realizado de forma individualizada, com atividades planejadas conforme as condições e a evolução de cada participante. A proposta é integrar o contato com os cavalos às estratégias de cuidado oferecidas pela rede municipal de saúde.

Pacientes passam por triagem antes do atendimento



Para participar do projeto, os interessados passam inicialmente por uma triagem realizada pela equipe de Saúde Mental do município. A avaliação permite identificar as necessidades de cada paciente e orientar o acompanhamento terapêutico.



O atendimento conta com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais como psicopedagogos, psicólogos e fisioterapeutas. Eles atuam nas diferentes etapas do tratamento, desenvolvendo atividades de acordo com as características e necessidades individuais dos participantes.



Projeto integra ações de saúde e inclusão



Segundo a Prefeitura, a implantação do serviço faz parte das ações municipais voltadas à ampliação do acesso à saúde e à inclusão de pessoas atípicas. O projeto também integra as propostas do programa de governo participativo de Paracambi, que prevê a oferta de serviços direcionados à melhoria da qualidade de vida da população.