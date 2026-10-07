Participaram da formatura representantes da UNIRIO e integrantes do projetoDivulgação
O curso é resultado de uma parceria entre o município e a universidade voltada à aproximação do conhecimento acadêmico com a população. Segundo a prefeitura, a cooperação busca ampliar o acesso à qualificação e criar novas oportunidades de formação para os moradores.
A cerimônia de encerramento também destacou a participação dos alunos durante o período de capacitação. A prefeitura não informou, no material divulgado, o número de pessoas que concluíram a primeira turma, a carga horária do curso ou o conteúdo específico trabalhado durante a formação.
Participaram da formatura representantes da UNIRIO e integrantes do projeto, entre eles Dayanne Prudêncio, professora da universidade e pesquisadora da iniciativa, e Paula Santos Ceryno, professora e coordenadora do projeto.
Também estiveram presentes a pró-reitora de Graduação da UNIRIO, Luana Aquino, o coordenador executivo do projeto, Issan Almada, e o engenheiro Bruno Barbosa de Oliveira.
Parceria aproxima universidade e município
De acordo com a administração municipal, a parceria com a universidade tem como objetivo estimular a troca de conhecimentos e ampliar as possibilidades de aprendizado e qualificação no município. A conclusão da primeira turma representa a primeira etapa dessa cooperação voltada à formação dos participantes.
A Secretaria Municipal de Diversidade Religiosa, Inclusão e Combate ao Preconceito também relaciona a iniciativa às ações de inclusão e promoção de oportunidades desenvolvidas no município.
Com a conclusão da primeira turma, a parceria entre Paracambi e a UNIRIO passa a contar com o primeiro grupo de participantes formados pelo projeto. A prefeitura destacou que a cooperação com instituições de ensino superior pode ampliar o acesso da população a iniciativas de capacitação e aproximar a universidade dos moradores.
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