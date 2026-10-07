Participaram da formatura representantes da UNIRIO e integrantes do projeto - Divulgação

Participaram da formatura representantes da UNIRIO e integrantes do projetoDivulgação

Publicado 07/10/2026 10:00





O curso é resultado de uma parceria entre o município e a universidade voltada à aproximação do conhecimento acadêmico com a população. Segundo a prefeitura, a cooperação busca ampliar o acesso à qualificação e criar novas oportunidades de formação para os moradores.



A cerimônia de encerramento também destacou a participação dos alunos durante o período de capacitação. A prefeitura não informou, no material divulgado, o número de pessoas que concluíram a primeira turma, a carga horária do curso ou o conteúdo específico trabalhado durante a formação.



Participaram da formatura representantes da UNIRIO e integrantes do projeto, entre eles Dayanne Prudêncio, professora da universidade e pesquisadora da iniciativa, e Paula Santos Ceryno, professora e coordenadora do projeto.



Também estiveram presentes a pró-reitora de Graduação da UNIRIO, Luana Aquino, o coordenador executivo do projeto, Issan Almada, e o engenheiro Bruno Barbosa de Oliveira.



Parceria aproxima universidade e município Paracambi realizou a formatura da primeira turma do curso de capacitação desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). A cerimônia, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Diversidade Religiosa, Inclusão e Combate ao Preconceito, marcou a conclusão da formação dos primeiros participantes da iniciativa.O curso é resultado de uma parceria entre o município e a universidade voltada à aproximação do conhecimento acadêmico com a população. Segundo a prefeitura, a cooperação busca ampliar o acesso à qualificação e criar novas oportunidades de formação para os moradores.A cerimônia de encerramento também destacou a participação dos alunos durante o período de capacitação. A prefeitura não informou, no material divulgado, o número de pessoas que concluíram a primeira turma, a carga horária do curso ou o conteúdo específico trabalhado durante a formação.Participaram da formatura representantes da UNIRIO e integrantes do projeto, entre eles Dayanne Prudêncio, professora da universidade e pesquisadora da iniciativa, e Paula Santos Ceryno, professora e coordenadora do projeto.Também estiveram presentes a pró-reitora de Graduação da UNIRIO, Luana Aquino, o coordenador executivo do projeto, Issan Almada, e o engenheiro Bruno Barbosa de Oliveira.

Representando o governo municipal, participou da cerimônia Candida Silva de Paula Brandão, secretária de Diversidade Religiosa, Inclusão e Combate ao Preconceito de Paracambi.



De acordo com a administração municipal, a parceria com a universidade tem como objetivo estimular a troca de conhecimentos e ampliar as possibilidades de aprendizado e qualificação no município. A conclusão da primeira turma representa a primeira etapa dessa cooperação voltada à formação dos participantes.



A Secretaria Municipal de Diversidade Religiosa, Inclusão e Combate ao Preconceito também relaciona a iniciativa às ações de inclusão e promoção de oportunidades desenvolvidas no município.



Com a conclusão da primeira turma, a parceria entre Paracambi e a UNIRIO passa a contar com o primeiro grupo de participantes formados pelo projeto. A prefeitura destacou que a cooperação com instituições de ensino superior pode ampliar o acesso da população a iniciativas de capacitação e aproximar a universidade dos moradores.

