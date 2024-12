Negociação de dívidas na Águas da Condessa - Foto: Divulgação

Negociação de dívidas na Águas da CondessaFoto: Divulgação

Publicado 07/12/2024 06:55

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa realiza, até o dia 31 de dezembro, a campanha comercial "13º na mão" para incentivar a quitação ou negociação de débitos superiores a 90 dias, oferecendo condições de desconto de até 65% para clientes, tanto nas opções de pagamento à vista quanto no parcelamento no cartão de crédito. Além disso, os clientes elegíveis terão a isenção de juros, multas e tarifa de religação.

A campanha oferece condições exclusivas que atendem às necessidades dos clientes. Entre as principais ofertas estão: maior flexibilidade nas propostas e descontos ajustados de acordo com o perfil da dívida.