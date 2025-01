Escola Municipal Prefeito Rocha Werneck - Foto: Divulgação

Escola Municipal Prefeito Rocha WerneckFoto: Divulgação

Publicado 10/01/2025 21:08

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul anunciou a retomada das obras na Escola Municipal Prefeito Rocha Werneck, localizada em Vieira Cortez. Entre as novidades que o local irá receber estão as hortas com árvores frutíferas e uma área de lazer equipada com mesinhas e cadeiras, pensada para o bem-estar e a diversão das crianças.

A escola também passou por uma ampliação que permitirá atender mais alunos, oferecendo um ambiente mais amplo e acolhedor.

“Essa é apenas uma das escolas com obras retomadas pelas Secretarias de Projetos e Obras. É a primeira de várias que estamos visitando para entrar no cronograma e iniciar o ano letivo com conforto e segurança para os alunos. A Secretaria de Obras e a Secretaria de Educação estão alinhadas para atender ao desejo do prefeito de começar o ano com todas as escolas reformadas. As obras necessárias estão sendo retomadas e serão entregues à população dentro do cronograma apresentado pela Secretaria de Obras”, destacou a secretária de Educação, Adelaide Capella.