Drogas apreendidas foram levadas para a 107ª DPFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 26/12/2024 17:25 | Atualizado 26/12/2024 18:21

Paraíba do Sul - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na Rua Vanda Gonçalves, em Paraíba do Sul, na madrugada de terça-feira (24). A ação ocorreu após uma denúncia anônima e gerou um prejuízo de mais de R$ 38 mil para o tráfico de drogas.

No total, foram apreendidos 1.290 pinos grandes do cocaína, totalizando 3.870 kg do material entorpecente. Ninguém foi preso na ocorrência e o as drogas foram encaminhadas à 107ª DP.