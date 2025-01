Prefeito Julio Canelinha tomou posse em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação

Publicado 01/01/2025 22:13

Paraíba do Sul - Prefeito eleito de Paraíba do Sul, Julio Canelinha (União), de 36 anos, foi empossado às 10h desta quarta-feira (1º), em cerimônia na Câmara Municipal, assim como o vice-prefeito Gil Leal (MDB), de 65 anos. O evento contou com a presença dos vereadores eleitos, autoridades, familiares e membros da comunidade, marcando o início da nova gestão. Antes, às 8h, foi celebrada uma missa na Matriz de São Pedro e São Paulo.

Eleito com 54,48% dos votos válidos, Canelinha afirmou que já iniciou o processo para trocar 100% da frota de ônibus da cidade.

“Há 50 anos nossa cidade não conta com veículos 0km para fazer o transporte coletivo da população. Isso começa a mudar a partir de hoje”, afirmou o prefeito, que não teve acesso aos dados da administração anterior porque a ex-prefeita Dayse Onofre, além de bloqueá-lo em um aplicativo de mensagens, baixou um decreto dificultando a entrada da equipe de transição da nova gestão em órgãos públicos.

À noite, as comemorações continuaram no Palácio Barão Ribeiro de Sá, sede da Prefeitura, com uma celebração ecumênica seguida de posse festiva e show.