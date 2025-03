Homem foi preso por policiais da 108ª DP - Foto: Divulgação

Homem foi preso por policiais da 108ª DPFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2025 19:57

Paraíba do Sul - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (19), um homem pelo crime de estupro de vulnerável, em Paraíba do Sul. O crime ocorreu em 2018, quando o homem, que tinha 32 anos, se envolveu com uma menina de 13.

De acordo com a 108ª DP, em abril de 2018, o pai da vítima foi até a delegacia e relatou que sua filha havia contado que teria se envolvido com o autor, que era genro do pastor da igreja que frequentavam. Segundo a vítima, após pedidos dele, ela praticou atos libidinosos com ele e enviou fotografias nuas.

Para a polícia, a vítima confirmou que o criminoso lhe dava atenção especial nas atividades religiosas e, após conquistar sua confiança, passou a demonstrar interesse sexual.

Após isso, o homem foi intimado a prestar declarações, mas manifestou o desejo de falar somente em Juízo. Com as investigações concluídas, foi expedido o mandado de prisão preventiva, cumprido no bairro Grama.



O autor foi conduzido para a 108ªDP e será encaminhado para a SEAP, onde permanecerá à disposição da Justiça.