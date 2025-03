Programa Vamos Juntas está com inscrições abertas - Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2025 20:18 | Atualizado 20/03/2025 20:32

Paraíba do Sul - Março começa com oportunidades de capacitação para as mulheres. O Programa Vamos Juntas, uma parceria da Secretaria de Estado da Mulher com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), está com inscrições abertas. São 720 vagas disponíveis em 36 cursos de qualificação profissional, distribuídos em 34 municípios do estado. O período de encaminhamento para as inscrições vai até 23 de março, e as matrículas ocorrem de 24 a 30 do mesmo mês. Para garantir uma vaga, é necessário procurar um dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAM) ou Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que farão o encaminhamento para a Faetec.

Em Paraíba do Sul, o curso disponível é de assistente escolar.



A secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, destaca a importância do programa para a autonomia feminina:



"Nosso compromisso é oferecer oportunidades concretas para que as mulheres possam transformar suas vidas por meio da educação e do trabalho. Com essa iniciativa, que estáem sua segunda edição, buscamos fortalecer sua independência financeira e criar caminhos para uma vida mais digna e segura", disse a secretária.



O Vamos Juntas é direcionado a mulheres a partir de 16 anos que enfrentam situações de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é atender todas as regiões do estado, ofertando capacitação profissional em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, alinhando-se à vocação econômica local.



Para garantir que todas possam concluir a capacitação, cada inscrita terá direito a auxílio estudantil para transporte e alimentação, além de material didático. Os cursos terão duração de 20 semanas, oferecendo suporte para que as alunas possam se dedicar integralmente à formação.



"A capacitação profissional é uma ferramenta essencial para transformar vidas e abrir novos caminhos no mercado de trabalho. Com o programa Vamos Juntas, reforçamos nosso compromisso de oferecer ensino de qualidade e oportunidades reais para que as mulheres possam se qualificar e conquistar autonomia financeira. A parceria com a Secretaria da Mulher amplia nosso alcance e fortalece a missão da Faetec de levar educação profissional a quem mais precisa", disse o presidente da Faetec, Alexandre Valle.