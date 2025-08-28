Detran Presente terá edição em Paraíba do Sul - Foto: Divulgação/Detran RJ

Publicado 28/08/2025 19:13

Paraíba do Sul - O Detran RJ levará o programa Detran Presente ao município de Paraíba do Sul, no Centro-Sul Fluminense, nesta sexta-feira (29). Serão oferecidos, num mesmo local, todos os serviços do Detran. Os moradores poderão tirar documentos como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fazer a transferência de propriedade de veículos e o emplacamento, recorrer de multas de trânsito e resolver pendências.

O atendimento será realizado, das 9h às 16h, no Jardim Velho (Praça Marquês de São João Marcos), no Centro de Paraíba do Sul. Os cidadãos não precisam se preocupar com agendamento, pois serão atendidos por ordem de chegada.

O Detran Presente foi criado pelo presidente do Detran RJ, Vinicius Farah, para aprimorar o atendimento aos cidadãos do Estado do Rio. A cada semana, será realizado em um ou mais municípios. “O Detran Presente leva todos os serviços do Detran RJ para mais perto dos moradores. É uma demonstração do compromisso do Governo do Estado de atender as pessoas com o respeito que merecem”, disse Farah.

A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita. É necessário que o cidadão leve sua certidão de nascimento ou casamento original e tenha CPF. Sem a certidão não será possível tirar a CIN, mesmo que a pessoa já tenha identidade. Quem não tem mais a certidão precisa antes obtê-la nos cartórios. O documento de identidade atual continua válido até 2032, de forma que os cidadãos não precisam se apressar para tirar a CIN.

Para os serviços de Habilitação - como a renovação ou a segunda via da CNH - é preciso pagar o Duda correspondente. O boleto deve ser retirado no Banco Bradesco e pago até esta quinta-feira (28), véspera do atendimento. O pagamento das taxas também é necessário para as vistorias e os serviços relacionados aos veículos. É preciso, também, estar atento à lista de documentos exigidos para a realização de cada serviço. As informações podem ser obtidas no site do Detran

Além de poder tirar ou renovar documentos, os moradores de Paraíba do Sul e localidades vizinhas serão convidados a participar de ações educativas do Detran RJ e terão acesso à Ouvidoria, ao serviço de recurso de infrações e ao Protocolo, para resolver pendências, como obter a devolução de taxas pagas, dar entrada no pedido de perícia médica ou desistir de categoria na CNH, entre outros.

