Consultório odontológico da UBS Barão de AngraFoto: Divulgação/PMPS

Publicado 29/08/2025 14:28

Paraíba do Sul - Os moradores do bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul, voltarão a contar com atendimento odontológico mais perto de casa. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reativando o consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde (UBS) local, que atende aproximadamente 900 usuários.

Com a reabertura, os pacientes não precisarão mais se deslocar até a Policlínica Municipal, no Centro, para realizar tratamentos dentários, garantindo mais conforto, agilidade e exclusividade no atendimento à comunidade. Na última terça-feira (26), o secretário de Saúde, Dr. Antônio Castilho, visitou a unidade e acompanhou os reparos finais para o início dos atendimentos.

“Com retorno do consultório odontológico em Barão de Angra, garantiremos mais fluidez, conforto e atenção exclusiva aos moradores. A Prefeitura de Paraíba do Sul segue trabalhando para humanizar e ampliar os serviços de saúde”, afirmou Castilho.