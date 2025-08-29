Consultório odontológico da UBS Barão de AngraFoto: Divulgação/PMPS
Consultório odontológico da UBS Barão de Angra é reaberto
Unidade atende cerca de 900 pacientes odontológicos
Consultório odontológico da UBS Barão de Angra é reaberto
Unidade atende cerca de 900 pacientes odontológicos
Detran Presente ocorre nesta sexta-feira em Paraíba do Sul
Moradores poderão tirar a Carteira de Identidade Nacional e a Carteira Nacional de Habilitação, fazer vistoria nos veículos e resolver pendências
Prefeitura de Paraíba do Sul anuncia 'tolerância zero' para casos de abandono de animais
Animais em situação de abandono ou vítimas de maus-tratos será levados para o centro de reabilitação, em Porto Real
Werneck receberá construção de 31 casas populares
Trabalho será feito por meio da Companhia Estadual de Habitação
Rua Heinz Weil será interditada nos dias 26 e 27 de agosto
Mapeamento de interferências subterrâneas será realizado
Estação de Tratamento de Esgoto já está em funcionamento em Paraíba do Sul
Unidade tem capacidade para tratar até 2,5 milhões de litros de esgoto por dia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.