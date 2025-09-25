Inscrições se encerram no dia 30 de setembroFoto: Divulgação
O programa é destinado a estudantes universitários e técnicos, com uma carga horária de seis horas diárias ao longo de um período de até dois anos. A empresa proporciona benefícios aos estagiários, incluindo bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.
Os estagiários que ingressarem na empresa terão a oportunidade de desenvolver um Projeto de Estágio, com orientação direta de seu gestor. Essa experiência não apenas possibilita a aplicação prática de ideias e conhecimentos, mas também pode servir como um ponto de partida para uma possível efetivação. É uma oportunidade única de gerar impacto real e impulsionar o crescimento profissional.
