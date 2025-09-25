Inscrições se encerram no dia 30 de setembroFoto: Divulgação

Paraíba do Sul - Os interessados nas vagas do Programa de Estágio 2025 da Águas da Condessa têm até o dia 30 de setembro para garantir a participação no processo seletivo. O objetivo é desenvolver jovens talentos para que possam construir suas carreiras em uma das maiores empresas privadas de saneamento do país. Os interessados podem se inscrever e obter mais informações no site.

O programa é destinado a estudantes universitários e técnicos, com uma carga horária de seis horas diárias ao longo de um período de até dois anos. A empresa proporciona benefícios aos estagiários, incluindo bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

Os estagiários que ingressarem na empresa terão a oportunidade de desenvolver um Projeto de Estágio, com orientação direta de seu gestor. Essa experiência não apenas possibilita a aplicação prática de ideias e conhecimentos, mas também pode servir como um ponto de partida para uma possível efetivação. É uma oportunidade única de gerar impacto real e impulsionar o crescimento profissional.
As vagas estão disponíveis para os cursos de administração, economia e gestão comercial. O processo seletivo tem quatro etapas: inscrições, dinâmica de grupo, entrevista individual com o gestor e processo admissional.