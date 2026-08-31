Carretéis apreendidos no eventoFoto: Divulgação/38º BPM
Sete carretéis de linha chilena são apreendidos em Paraíba do Sul
Ação conjunta foi realizada entre o 38º Batalhão de Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal
Paraíba do Sul - A Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Civil Municipal de Paraíba do Sul, realizou uma operação com o objetivo de coibir a utilização de linha chilena durante um festival de pipas no Santuário Bom Jesus de Matozinhos neste domingo (30).
Durante a fiscalização, alguns indivíduos que soltavam pipas evadiram-se do local ao perceberem a presença das equipes, deixando para trás carretéis contendo linha chilena.
Ao todo, foram recolhidos sete carretéis do material, que foram entregues à Guarda Civil Municipal para posterior descarte adequado.
Paraíba do Sul
Sete carretéis de linha chilena são apreendidos em Paraíba do Sul
Ação conjunta foi realizada entre o 38º Batalhão de Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal
Paraíba do Sul
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