Carretéis apreendidos no evento - Foto: Divulgação/38º BPM

Carretéis apreendidos no eventoFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 31/08/2026 16:49

Paraíba do Sul - A Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Civil Municipal de Paraíba do Sul , realizou uma operação com o objetivo de coibir a utilização de linha chilena durante um festival de pipas no Santuário Bom Jesus de Matozinhos neste domingo (30).

Durante a fiscalização, alguns indivíduos que soltavam pipas evadiram-se do local ao perceberem a presença das equipes, deixando para trás carretéis contendo linha chilena.

Ao todo, foram recolhidos sete carretéis do material, que foram entregues à Guarda Civil Municipal para posterior descarte adequado.