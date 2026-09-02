Apreensão no bairro AmapáFoto: Divulgação/38º BPM
Polícia apreende drogas e simulacro de pistola no Amapá, em Paraíba do Sul
Trabalho dos policiais ocorreu após moradores denunciarem que criminosos estariam escondendo materiais na região
Paraíba do Sul - Agentes da Polícia Militar apreenderam materiais do tráfico de drogas no bairro Amapá, em Paraíba do Sul. A ação ocorreu nesta terça-feira (1º) após denúncias de moradores sobre materiais ocultados por criminosos na região.
Os policiais encontraram 15 tabletes de maconha, 13 porções de cocaína e um simulacro de pistola.
A ocorrência foi registrada na 107ª DP, onde o material permaneceu apreendido.
Paraíba do Sul
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Paraíba do Sul
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Ação conjunta foi realizada entre o 38º Batalhão de Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal
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