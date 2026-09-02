Apreensão no bairro Amapá - Foto: Divulgação/38º BPM

Apreensão no bairro AmapáFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 02/09/2026 19:32

Paraíba do Sul - Agentes da Polícia Militar apreenderam materiais do tráfico de drogas no bairro Amapá, em Paraíba do Sul. A ação ocorreu nesta terça-feira (1º) após denúncias de moradores sobre materiais ocultados por criminosos na região.

Os policiais encontraram 15 tabletes de maconha, 13 porções de cocaína e um simulacro de pistola.

A ocorrência foi registrada na 107ª DP, onde o material permaneceu apreendido.