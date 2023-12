Concerto vai reunir integrantes do projeto +Música - Divulgação

Publicado 14/12/2023 13:47

Neste sábado (16), o Ginásio Esportivo Municipal Hugo Corrêa Bernardes vai receber o Concerto de Natal, estrelado por crianças e adolescentes da rede municipal que participam do programa +Música, da Prefeitura de Paty. O concerto, com coral, camerata de violões e a orquestra do +Música, compõe a programação das festividades natalinas na cidade.



“Organizamos este concerto como forma de encerrar, com chave de ouro, um ano feliz e de muitas realizações na área da educação em nosso município, divulgando e exaltando o lindo trabalho realizado pelo Maestro Marcelo Vizani e equipe com as crianças do +Música, para toda a população patiense”, comenta o secretário de Educação, Davi Mello.



O evento gratuito terá início às 18h e é voltado para públicos de todas as idades. O Ginásio Esportivo de Paty localiza-se na Rua Vereador Caio Figueira, 82, Centro.