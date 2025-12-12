Neste ano, o encontro celebrou os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (Suas) - Foto: Divulgação

Neste ano, o encontro celebrou os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (Suas)Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 12:30

Paty do Alferes - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação de Paty

do Alferes marcou presença na 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília (DF) entre sábado (06) e a última terça-feira (09). Neste ano, o encontro celebrou os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O encontro reuniu gestores – incluindo o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias – trabalhadores, usuários e representantes da sociedade civil de todo o país para avaliar políticas, propor melhorias e definir diretrizes para o próximo Plano Decenal de Assistência Social.

A delegação patiense foi composta pela secretária de Desenvolvimento Social, Elaine Arruda Aguiar, além dos delegados estaduais Priscila Fontes e Daniel Cavalcante. A secretária explicou o que a participação no evento significa para pasta: “Participar da 14ª Conferência Nacional é reafirmar o nosso compromisso com uma assistência social cada vez mais humanizada, eficiente e inclusiva. Voltamos para Paty com novas perspectivas, mais conhecimento e a certeza de que estamos no caminho certo para garantir mais proteção social à nossa população e a promoção da cidadania”, afirmou.

A secretária agradeceu, ainda, ao prefeito Julinho Juju, pelo apoio à pasta e às suas ações. “Em Paty, a Assistência Social é uma das prioridades graças ao olhar atento e humano do prefeito Julinho Juju, sempre pautado pelo respeito. Estamos honradas pela oportunidade de representar Paty do Alferes em um dos eventos mais relevantes para a área”, completou.