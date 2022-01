Prefeito Rubens Bomtempo visitou o Parque Municipal de Itaipava junto com outras autoridades - Divulgação/Ascom

Prefeito Rubens Bomtempo visitou o Parque Municipal de Itaipava junto com outras autoridadesDivulgação/Ascom

Publicado 11/01/2022 12:35

Petrópolis - O Comitê Gestor do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, será reativado. O anúncio foi feito pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, após a visita ao espaço, entregue à atual gestão em estado de abandono e castigado pelas últimas chuvas. O cenário encontrado foi de mato alto, lagos assoreados, ciclovia tomada pela lama levada por alagamentos e até esgoto sendo despejado no local.

Para agilizar as ações de limpeza, que será realizada por meio de um grande mutirão, o parque ficará fechado nos próximos dias. Outra medida será a contratação emergencial de funcionários pela Comdep, para atuarem no equipamento. “Nessa visita percebemos que o parque está se deteriorando e perdendo a sua função. Precisamos agir rápido para garantir a sua retomada e assim podermos devolvê-lo à população”, destacou Bomtempo.

Recuperação dos pontos de iluminação, revitalização das ciclovias, melhoria nos banheiros, capina, roçada e limpeza dos lagos, são algumas das ações que serão desenvolvidas no local, que recebe uma média de cinco mil visitantes aos fins de semana. “Além disso, também estamos pedindo a mobilização da Águas do Imperador para as ações necessárias no espaço”, completou o prefeito.

Vereadores Gil Magno e Júnior Coruja acompanharam visita ao Parque Municipal.

O Comitê Gestor foi criado por meio de decreto em janeiro de 2014 e funcionou até o final de 2016. Com a reativação e a atualização, a intenção da Prefeitura é retomar o contato e envolver todo o terceiro setor, sociedade civil organizada e governo municipal, nas decisões relacionadas ao uso dos espaços vislumbrando uma nova fase para o local. A estrutura da entidade – de caráter consultivo e deliberativo - será reformulada.

Uma reunião para elaboração do novo projeto já está sendo organizada. “Queremos requalificar o espaço e a participação popular na reconstrução desse processo é fundamental para garantir o uso apropriado de todo o parque, que é de grande importância para todo o município e não apenas para o distrito”, finalizou Bomtempo.