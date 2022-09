Prefeito e secretários de governo vêm se reunindo nos últimos meses com os moradores da região - Divulgação/PMP

Publicado 26/09/2022 07:12

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, autorizou a licitação para obras de contenção de encostas e drenagem no Alto da Serra. As intervenções serão no trecho entre o Hipershopping e a rua Hercília Moret: a “área 1” das 3 áreas do corredor do Alto da Serra que receberão obras da prefeitura.

“São obras de prevenção, que visam a proteção de toda a área. A nossa estimativa é que, nesta etapa, cerca de 250 moradias sejam protegidas por essas intervenções. São obras complexas e de grande porte, e que vêm exigindo um trabalho intenso da Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, na formulação dos projetos”, disse Bomtempo.

Entre as intervenções previstas nesta licitação, estão: uma barreira dinâmica próxima à crista da montanha; o desmonte ou a fixação de blocos de rocha; a contenção em muro de gabião ao longo da encosta; e a execução de drenagem atrás da Escola Municipal Vereador José Fernandes.

Para a realização de obras no Alto da Serra, o prefeito e secretários de governo vêm se reunindo nos últimos meses com os moradores da região. Nesses encontros, os representantes da Prefeitura ouviram as demandas da população e apresentaram os projetos do município para a região, que foi dividido em 3 áreas. Essa primeira área é o trecho na altura do número 1.730 da Rua Teresa até o número 1.930.

Os recursos para as obras são da linha de crédito obtida pela prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, no dia 28 de junho. Serão, ao todo, R$ 80 milhões para contenção de encostas.

“A prefeitura, com os recursos que tem, não teria condições para realizar todas as obras necessárias. Por isso, faço esse agradecimento à Caixa Econômica Federal, que não mediu esforços para poder acelerar o máximo possível a liberação desse empréstimo”, disse Bomtempo.