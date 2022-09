Material entorpecente apreendido pela Polícia Militar no bairro Bonfim - Divulgação/PM

Material entorpecente apreendido pela Polícia Militar no bairro BonfimDivulgação/PM

Publicado 26/09/2022 07:08

Petrópolis - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 26º BPM de Petrópolis detiveram, na tarde de domingo (25), um homem por tráfico de drogas no bairro Bonfim. Os agentes receberam informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local, e ao chegarem na localidade conseguiram abordar um indivíduo em posse de material entorpecente.

Foram apreendidos 214 cápsulas de cocaína, 26 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão. A ocorrência foi apresentada na 106ª DP, no Retiro, onde o acusado foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo preso em flagrante.