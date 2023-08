Fama Festival vai acontecer em Itaipava - Divulgação

Publicado 06/08/2023 09:54

Petrópolis - O Parque de Exposição de Itaipava, em Petrópolis, vai receber no dia 3 de setembro, a partir das 15h, o evento Fama Festival. A programação conta com diversas atrações, como Mc Cabelinho, TZ da Coronel, Puro Pecado, Vulgo FK, Anezzi, Turma do Pagode, Júlia Torres, Maru e G-Vibe. O espaço vai ganhar também pela primeira vez uma tirolesa e diversas outras ações.

A produtora responsável pelo evento informou que, diante da grande procura, “está estudando ampliar uma nova cota de ingressos para atender muitos que não conseguiram comprar”.

Fama Festival

Data: 3 de setembro de 2023

Horário: a partir das 15h

Local: Parque de Exposição Itaipava