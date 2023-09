Aparelhos do Centro de Saúde Coletiva e do Hospital Alcides Carneiro (HAC) se encontram em pleno funcionamento - Divulgação

Publicado 23/09/2023 15:14

Petrópolis - A menos de uma semana para o início do Outubro Rosa, mês da campanha de conscientização sobre a prevenção e sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, Petrópolis não possui filas para os exames de mamografia na rede de saúde pública. Os aparelhos do Centro de Saúde Coletiva e do Hospital Alcides Carneiro (HAC) se encontram em pleno funcionamento e atendem por livre demanda, apesar da alta procura.

Os números das duas unidades impressionam. Em 2022, foram realizadas 6.173 mamografias na cidade, número que foi superado este ano já no mês de julho, quando foram contabilizados 6442 exames. Só no HAC, entre maio e agosto, 319 pacientes saíram do Centro de Imagem com os exames em mãos.

O prefeito Rubens Bomtempo comemorou a notícia e falou sobre a importância da campanha: "O Outubro Rosa é um mês de extrema importância para conscientizar a população. Por meio das ações desenvolvidas, inúmeras vidas são salvas. O câncer de mama pode ser detectado muito cedo, quando isso acontece, conseguimos atingir mais de 90% de recuperação, e a mamografia é um exame indispensável para essa detecção precoce. Ficamos muito felizes em poder dar início à campanha com as filas zeradas, com vagas amplamente disponíveis".



No mês de maio, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde adquiriu um mamógrafo digital de última geração para o HAC, um investimento de R$2,4 milhões que, além de reforçar a capacidade de atendimento, elevou a qualidade dos exames ofertados na rede pública do município. A mamografia digital é realizada com o auxílio de um computador, gerando imagens digitais que podem ser manipuladas de acordo com as necessidades médicas, permitindo que sejam gravadas em mídias eletrônicas e acessadas pela Internet, facilitando o acesso e reduzindo a necessidade de filmes radiográficos, que contém materiais tóxicos. Além disso, o equipamento proporciona exames mais ágeis, menos dolorosos e menos desconfortáveis para a paciente, além de oferecer resultados mais efetivos.

"Oferecer esta estrutura significa investir no cuidado com o público feminino, salvando vidas por meio da prevenção e de diagnósticos rápidos e precisos, facilitando o tratamento e aumentando as chances de cura. Temos certeza de que a campanha deste ano será um sucesso", frisou a secretária Chefe de Gabinete e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim), Luciane Bomtempo.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, destacou o papel das políticas públicas integradas adotadas na gestão: "Esta condição favorável e muito animadora reflete bem o empenho com que as instituições municipais têm planejado as ações na área da Saúde em Petrópolis, com muito diálogo e firmeza, o que tem resultado em diversos indicadores extremamente positivos, como nas reduções das filas de espera de exames e cirurgias, ampliação de procedimentos, consultas e cirurgias, além da recuperação e inauguração de unidades e serviços por toda a cidade".

"Estamos bastante entusiasmados para dar início a mais um Outubro Rosa, que já começa com estes dados fantásticos. Ver os frutos deste trabalho nos leva a buscar ainda mais qualidade e eficiência na assistência à população, especialmente aos usuários da rede pública de saúde, que dependem muito dos serviços que oferecemos em todos os níveis de complexidade", ressaltou o diretor-presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), Ricardo Patuléa.