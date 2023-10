Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente - Reprodução

Publicado 11/10/2023 11:06

Petrópolis - Na noite desta terça-feira (10), um homem cuja identidade não foi revelada perdeu a vida em um trágico atropelamento na BR-040, nas proximidades de Itaipava. O acidente foi registrado por volta das 21h10, na altura do km 59 da pista, no sentido Juiz de Fora.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas com urgência para prestar socorro, mas lamentavelmente a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também se dirigiu ao local para tratar da ocorrência.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que levaram ao acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Corrêas, onde serão realizados os procedimentos necessários. A investigação sobre o ocorrido está em curso.