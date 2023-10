Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa precisa de doações - Reprodução

Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa precisa de doaçõesReprodução

Publicado 26/10/2023 16:51

Petrópolis - O Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa enfrenta uma situação crítica de estoque e necessita urgentemente de doações de sangue. A escassez de suprimentos pode agravar ainda mais a condição de pacientes que dependem dessas doações.

No próximo domingo, dia 29, uma van com 15 lugares estará disponível para aqueles que desejam doar sangue. A van partirá do Posto Texaco (Barenco) no Centro da Posse às 8h30, com destino ao Banco de Sangue. O transporte de ida e volta é gratuito.

Para confirmar a participação ou obter mais informações, o doador pode entrar em contato através do telefone 24 98826-9429.

O local para doação é a Rua Paulo Hervê, 1130 - Bingen, Petrópolis, com atendimento todos os dias das 07h às 18h. Você também pode entrar em contato pelos telefones 24.2245-2324 ou 24 99269.4355.