Lays Tobias Maciel de Carvalho, de 13 anos. - Foto: Divulgação

Lays Tobias Maciel de Carvalho, de 13 anos.Foto: Divulgação

Publicado 02/05/2024 09:56

Petrópolis - Uma onda de solidariedade para a doação de sangue está se formando em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, em apoio à corajosa Lays Tobias Maciel de Carvalho, uma jovem de 13 anos que enfrenta uma batalha contra o câncer. A campanha "Salve Lays" está convocando a comunidade local a se juntar a essa causa urgente indo até o Instituto Nacional do Câncer (Inca) neste sábado (04). Para facilitar a captação de doadores de sangue, uma caravana solidária será organizada, levando os apoiadores diretamente ao espaço para realizar suas doações.

Diagnosticada com um tumor de Wilms, originado no rim, e tendo recentemente passado por um transplante de medula óssea, Lays encontra-se atualmente internada no Inca, no Rio de Janeiro. Inspirados pela resiliência de Lays, um grupo de voluntários petropolitanos, liderados por Anderson Rodrigues do grupo Pró-Medula, uniu esforços com o objetivo de mobilizar apoio durante esse período desafiador.

A Viação Treze de Junho está oferecendo apoio à campanha, disponibilizando transporte gratuito para os voluntários. Os embarques estão programados para ocorrer no sábado às 6h30 no Shopping Altair, em Itaipava, e às 7h próximo ao Palácio de Cristal, no Centro de Petrópolis. Os interessados em participar podem entrar em contato até sexta-feira, dia 3 de maio, enviando seu nome completo para o WhatsApp (24)98843-6676.