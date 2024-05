UPA Centro. - Foto: Arquivo

Publicado 30/04/2024 17:43 | Atualizado 30/04/2024 17:43

Petrópolis - As pessoas com deficiência e neuroatípicas (PCDs) que buscarem atendimento nas Upas Centro, Cascatinha e Itaipava, agora terão preferência dentro da sua faixa de classificação de gravidade. O novo protocolo, apresentado nesta quarta-feira (24), durante a formatura da segunda turma do projeto Multiplicadores de Acessibilidade do Sehac, chega para atender a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Inclusão).

"Este é mais um passo muito importante para a construção de uma cidade inclusiva, sensível às necessidades e que garanta o cumprimento de todos os petropolitanos, acima de qualquer diferença", afirmou o prefeito Rubens Bomtempo.

O secretário de Saúde, Ricardo Patuléa, explicou como funcionará o protocolo. "Ao buscar atendimento, o paciente, ou seu responsável, deverá realizar a autodeclaração como PCD ou neuroatípico e apresentar a documentação comprobatória no ato do acolhimento, gerando a prioridade destes pacientes dentro da sua faixa de classificação de gravidade no sistema eletrônico".

Também serão fornecidas pulseiras com desenhos de girassol, em concordância com as leis Federal 14.624/23, Estadual 9.894/22 e Municipal 8.550/23, que formalizam o uso de cordões com girassóis como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas.

“Assim como o cordão, que já vem sendo implementado desde 2023, a pulseira de girassol chega para garantir os direitos de todas as pessoas neurodivergentes ou com deficiências ocultas, como no caso de deficiências auditivas, visuais, intelectuais, de paralisia cerebral ou de pessoas que estão dentro do espectro autista, por exemplo, bem como portadores de doenças como asma e diabetes.”, destacou a secretaria de Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras, Márcia Schanuel.

“O objetivo da pulseira girassol é proporcionar acolhimento e dignidade. Mais do que um direito, é preciso proporcionar a acessibilidade de forma consciente e responsável. Esta é mais uma das muitas iniciativas que temos desenvolvido em nossas unidades.”, disse o diretor-presidente do Sehac, João José Cruz de Paula.