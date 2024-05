Jogos aconteceram no Coronel Veiga FC. - Foto: Divulgação/LPD

Publicado 30/04/2024 17:32

Petrópolis - Neste domingo (29), foi disputada a primeira fase do Torneio Municipal de Voleibol Sub-18 em Petrópolis. Ao todo, seis jogos foram realizados no ginásio do Coronel Veiga FC entre os seis clubes participantes e os quatro semifinalistas da competição promovida pela Liga Petropolitana de Desportos (LPD) já foram definidos.

A competição foi dividida em dois grupos de três times, com os dois melhores de cada grupo avançando para as semifinais. O primeiro jogo do dia foi de vitória do EC Cascatinha/Três Rios por 2 sets a 0, com 18 a 10 e 18 a 7, contra o Instituto Bingen/Projeto Vôlei. A segunda partida teve o Itaserra levando a melhor contra o Cel Veiga FC/CDBV, também por 2 a 0, sendo os dois por 18 a 15.

Em seguida, o EC Cascatinha/TR voltou à quadra e perdeu para o MV Vôlei, por 2 a 1, em jogos equilibrados, com dois sets de 18 a 14, um para cada, e vitória para o MV no desempate por 18 a 17. O Cel Veiga/CDBV ganhou do Nova Era por 2 a 1, sendo 18 a 13 para cada um nos dois primeiros sets e 15 a 3 no tie-break.

Na última rodada, o MV Vôlei venceu o Instituto Bingen/Projeto Vôlei por 2 a 0, com 18 a 15 e 18 a 9. O Itaserra venceu mais uma, também por 2 a 0, com 21 a 20 e 18 a 11.

Com os resultados, MV Vôlei e EC Cascatinha/TR se classificaram no Grupo A, enquanto Itaserra e Cel Veiga/CDBV passaram no Grupo B.

Agora, na próxima fase, MV Vôlei e Cel Veiga/CDBV se enfrentam de um lado da chave, e Itaserra e EC Cascatinha/TR disputam uma vaga na final do outro. Os jogos serão realizados no dia 19 de maio, também no ginásio do Coronel Veiga FC.