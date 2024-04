Vacina contra a gripe. - Foto: Divulgação

Petrópolis - A partir de segunda-feira (29), a Prefeitura de Petrópolis dará início à Campanha “Vacina para Todos” contra a Gripe (influenza) para todas as pessoas acima dos seis meses de vida. A medida visa ampliar a proteção da população contra a gripe, especialmente diante da proximidade do inverno, período em que os casos de síndromes respiratórias gripais tendem a aumentar.

"Até o momento, já vacinamos 27.659 pessoas do grupo prioritário. Agora, estamos abrindo a vacinação para toda a população, reforçando a importância da imunização contra a gripe", ressalta o prefeito Rubens Bomtempo.

As doses estarão disponíveis nas 15 salas de vacinação do município, além de 26 PSFs e UBSs, enquanto durarem os estoques do imunizante enviado pelo Governo Federal. A campanha seguirá até o dia 31 de maio.

Para facilitar o acesso dos servidores da secretarias municipais à imunização, um posto de vacinação será montado na próxima segunda-feira (29) na sede da Secretaria de Saúde, de 9h às 15h. "Queremos garantir a proteção de todos os profissionais do setor e também dos servidores que atuam nas demais secretarias do Centro Administrativo Frei Antônio Moser, no Hipershopping, no Alto da Serra. Estaremos disponíveis para vaciná-los nas primeiras horas da abertura da vacinação", destaca o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa. Na terça-feira (30), o posto será montado na sede da Prefeitura, na Avenida Koeler, também de 9h às 15h.

Para receber a dose de proteção, as pessoas devem procurar a sala de vacinação mais próxima de sua residência. É necessário apresentar o CPF e o cartão de vacina. Para quem não possui o cartão, a Secretaria de Saúde emitirá um na hora.

“A vacinação contra a gripe é fundamental para reduzir o impacto da doença na saúde da população. Por isso, é necessário que todos se vacinem e se protejam”, completa Patuléa.

As salas de vacinação estão distribuídas em diferentes pontos da cidade, com horários variados para melhor atender à população:

Salas de Vacinação:

•Centro De Saúde Coletiva

•8h às 16h30 - terça, quinta e sexta;

•8h às 19h30 - segunda e quarta;

•UBS Alto Independência

•8h30 às 16h30 - segunda a sexta;

•UBS Morin

•8h30 às 16h30 - segunda, quarta e sexta;

•8h30 às 19:30 - terça e quinta;

•UBS Quitandinha

•8h30 às 19h - segunda a sexta;

•Ambulatório Escola FMP/FASE

•8h às 16h - segunda a sexta;

•Centro de Saúde Itamarati

•8h30 às 19h30 - segunda a sexta;

•Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro

•8h30 às 16h30 segunda a sexta;

•PSF Posse

•8h às 16h - segunda a sexta;

•UBS Mosela

•8h30 às 19h - segunda, quarta e sexta

•8h30 às 16h30 - terça e quinta

•UBS Araras

•7h30 às 15h30 - segunda a sexta;

•UBS Itaipava

•8h30 às 16h30 - segunda, quarta e sexta;

•8h30 às 19h terça e quinta;

•UBS Pedro do Rio

•8h às 16h - segunda a sexta;

•UBS Retiro

•8h30 às 19h30 - segunda a sexta;

•UBS Bairro da Glória

•8h30 às 16h30 - segunda a sexta

•UBS Vicenzo Rivetti

•8h30 às 16h30 - segunda a sexta

As doses também estarão disponíveis de 8h ás 16h30 (EXCETO: Vale das videiras 7h30 às 15h, Vale do Carangola, 7h às 16h e Brejal de 8h às 15h) nos seguintes PSFs e UBSs:

•PSF CARANGOLA

•PSF VALE DO CARANGOLA

•PSF BATTAILARD

•PSF MEIO DA SERRA

•PSF CASTRIOTO

•PSF 24 DE MAIO

•PSF CAXAMBU SANTA ISABEL

•PSF CAXAMBU LUZITANO

•PSF VALE DAS VIDEIRAS

•PSF BREJAL

•PSF VILA SAÚDE

•PSF VILA FELIPE

•PSF SÃO JOÃO BATISTA

•PSF VILA RICA

•PSF MENINO JESUS DE PRAGA

•PSF PEDRAS BRANCAS

•PSF 1º DE MAIO

•PSF CASTELO SÃO MANOEL

•PSF ÁGUAS LINDAS

•PSF MOINHO PRETO

•PSF ALTO SIMÉRIA

•PSF AMAZONAS

•PSF JARDIM SALVADOR

•PSF SANTISSIMA TRINDADE

•PSF THOUZET

•UBS OSWALDO CRUZ