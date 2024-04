ETE Itaipava. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 26/04/2024 15:36

Petrópolis - A concessionária Águas do Imperador entrou na fase final da construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Itaipava, que está sendo erguida no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. Cerca de 20 mil moradores de Itaipava e Nogueira serão atendidos pela unidade.

Os trabalhos tiveram início em junho de 2023, com as etapas de fundação e estrutura. A Tigre Água e Efluentes, empresa responsável pela obra, em um consórcio com a Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, utiliza tecnologias de ponta para garantir precisão e máxima eficiência, desde a obra até a operação. No momento, estão sendo erguidas as elevatórias finais do Sistema de Esgotamento Sanitário, que vão receber o esgoto dos bairros de Itaipava e Nogueira. As etapas de construção civil já foram finalizadas no biorretator, unidade que trata o esgoto no pré-tratamento, decantador, na elevatória, e nas salas operacionais e de controle.

Com capacidade para tratar 2,5 milhões de litros de esgoto por dia, a ETE Itaipava ocupa apenas 2,5 mil m² do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes. Área 75% menor do que as demais unidades já construídas.

Os módulos de tratamento que, anteriormente, eram colocados lado a lado, agora estão um sobre o outro, o que otimiza o espaço e garante maior eficiência no processo de tratamento. A unidade utiliza uma tecnologia chamada Biobob, equipamento que possibilita o aumento da capacidade de tratamento e da quantidade de efluente tratado, reduzindo os custos de investimento e operação, além de causar menos impacto e garantir mais benefícios ao meio ambiente.

“Com este novo modelo, teremos uma estação verticalizada, onde o tratamento acontece de forma ascendente. O efluente chega na base do biorreator e sobe, passando pelas etapas de tratamento previstas para esta estrutura, de onde é direcionado para a etapa final do tratamento, no decantador”, explicou a coordenadora de Engenharia, Projetos e Obras da Águas do Imperador, Alessandra Nunes.

A tecnologia foi usada não só na construção dos módulos, mas também para o acompanhamento da obra. Uma câmera 360 graus acoplada no topo do capacete capta, diariamente, imagens de pontos estratégicos. Depois do upload em um aplicativo, é possível ter a visão completa do andamento da obra, por meio do computador, celular ou tablet, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Uma tecnologia que garante segurança e economia durante a construção.

“É realmente uma experiência inovadora, que tivemos a oportunidade de aplicar na construção da ETE Itaipava e que traz resultados muito positivos, durante a obra e na operação da unidade. Com a ETE Itaipava, vamos tratar o esgoto de duas regiões importantes da cidade e garantir mais saúde para a população das regiões atendidas”, afirmou o diretor da concessionária Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.

A construção da ETE Itaipava é uma ação conjunta entre a Águas do Imperador e a Prefeitura de Petrópolis. Parte dos investimentos foi firmada em um termo aditivo, assinado em abril de 2023.