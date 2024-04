Turma formada. - Foto: Divulgação/PMP

Turma formada.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 28/04/2024 20:45 | Atualizado 28/04/2024 21:17

Petrópolis - Na tarde de quarta-feira (24), data em que se celebrou o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 60 funcionários do Hospital Alcides Carneiro, das Upas e das UBS do Bairro da Glória e do Vicenzo Rivetti receberam o certificado de conclusão do curso Multiplicadores de Acessibilidade, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac).

Idealizado pela acessibilista do HAC, Cristiane Valessa, esta foi a segunda turma a realizar a capacitação, que desenvolve habilidades de comunicação dos colaboradores com os pacientes surdos e promove a conscientização sobre diversos temas ligados às pessoas com deficiência.

O prefeito Rubens Bomtempo parabenizou os formandos e destacou os projetos voltados para a humanização que vêm sendo desenvolvidos no HAC. “O Hospital Alcides Carneiro e as unidades externas administradas pelo Sehac vêm se estabelecendo como uma grande referência em atendimento na rede pública de saúde em toda a região, com diversos projetos de acolhimento e inclusão. No ano passado, o HAC se tornou o primeiro hospital da Região Serrana a contar com intérprete de LIBRAS para pacientes e funcionários, permitindo um melhor atendimento às pessoas com deficiência”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

“É com muita satisfação que entregamos estes certificados aos nossos funcionários, que se empenharam muito nos últimos meses para aprender estas novas habilidades. Ao todo, mais de 120 colaboradores já abraçaram a nossa política de inclusão em menos de um ano e agora vão proporcionar uma assistência mais humana e mais adequada a todos os pacientes, independente das suas necessidades”, destacou o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa.

“Esta é uma iniciativa que vem se fortalecendo cada vez mais e que só traz benefícios à cidade, possibilitando a inclusão e a acessibilidade de uma forma inédita e trazendo as pessoas com deficiência de volta à sociedade. Já estamos ansiosos para formar outras turmas e qualificar cada vez mais os nossos profissionais”, afirmou o diretor-presidente do Sehac, João José Cruz de Paula.