Polícia localizou os dois na Rua dos Girassóis. - Foto: PCERJ

Publicado 29/04/2024 22:35

Petrópolis - A polícia cumpriu mandados de prisão contra dois homens acusados de terem roubado uma motocicleta na Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, a BR-495, em Itaipava, que liga Petrópolis a Teresópolis. Os homens, de 22 e 24 anos, foram encontrados no Vale do Carangola no sábado (27).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram no início do mês, no dia 12 de abril, quando o crime foi cometido. Os autores utilizaram uma outra motocicleta e, armados, roubaram uma Honda XRE 190. Os dois foram identificados e reconhecidos pela vítima.

A prisão foi realizada por agentes da 106ª DP.